Viersen (dpa/lnw) - Wegen eines aggressiven Raubvogels bleibt der Casinogarten in der Viersener Innenstadt auch übers Wochenende geschlossen. Dem beauftragten Falkner sei es bislang noch nicht gelungen, das Tier einzufangen, teilte die Stadt am Freitag mit. Bis dies geschehen ist, werde der Park in der Innenstadt nicht wieder geöffnet.

Von dpa