«Endlich werden diese Bewegungsräume, die besonders Kinder und Jugendliche so dringend brauchen, wieder zugänglich gemacht. Wir appellieren besonders an die Kommunen, dies nun auch rasch umzusetzen», so Klett. Er betonte allerdings, dass die beschlossenen Öffnungen lediglich eine Angleichung an andere Bundesländer bedeuteten. Der LSB forderte ein Stufenmodell, das weitere Lockerungen unter anderem je nach dem landesweiten Inzidenzwert ermögliche.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-514603/2