Gedenken an Hanau: Mann zeigt Hitlergruß bei Veranstaltung

Hanau/Mönchengladbach (dpa) - Am Rande einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vor einem Jahr hat ein Mann in Mönchengladbach den Hitlergruß in Richtung der Teilnehmer gezeigt. Beamte seien eingeschritten, teilte die Polizei nach dem Vorfall am Freitagnachmittag mit. Der 27 Jahre alte Passant leistete den Angaben zufolge Widerstand, als seine Personalien aufgenommen werden sollten. Er erhielt eine Strafanzeige. An der Gedenkveranstaltung nahmen demnach etwa 100 Menschen teil. Mit Kerzen und Transparenten erinnerten sie an die Opfer des Anschlags. Die Corona-Regeln wurden eingehalten, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa