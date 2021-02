Buxtehuder SV verliert gegen Tabellenführer Dortmund

Hamburg (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV haben die Siegesserie von Titelfavorit Borussia Dortmund nicht beenden können. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun dem Spitzenreiter in Oldenburg mit 21:28 (12:12). Für den BSV war es die neunte Saisonniederlage, Dortmund feierte dagegen den 18. Sieg im 18. Spiel. Beste Werferin der Buxtehuderinnen war Lone Fischer, der fünf Tore gelangen. Wegen einer Live-Übertragung bei Eurosport fand die Partie in der EWE Arena statt.

Von dpa