Mehr als 200 Autos der Tuning-Szene kontrolliert

Dortmund (dpa/lnw) - Im Kampf gegen illegale Autorennen hat die Polizei in Dortmund mehr als 200 getunte Fahrzeuge und rund 500 Menschen in der Nacht auf Samstag kontrolliert. Die Beamten hätten gegen die «augenscheinlich der Raser-, Poser- und illegalen Tuning-Szene zuzuordnenden Personen» 76 Platzverweise ausgesprochen, 18 Anzeigen geschrieben und 24 Geldstrafen verhängt, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden vier Fahrzeuge und zwei Führerscheine sichergestellt. Auch in der Nacht auf Sonntag will die Polizei wieder verstärkt kontrollieren. In Dortmund kommt es immer wieder zu illegalen Rennen, starker Lärmbelästigung und erheblicher Verkehrsgefährdung.

