NRW-SPD wählt neuen Vorsitzenden auf Digital-Parteitag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische SPD wählt ihren neuen Vorsitzenden am 6. März wegen der Corona-Krise auf einem Online-Parteitag. Während der scheidende Landeschef Sebastian Hartmann und sein wahrscheinlicher Nachfolger Thomas Kutschaty live aus einem Konferenzzentrum in Neuss zugeschaltet werden, sitzen die mehr als 450 Delegierten an ihren Computern zu Hause. Der neue Parteichef werde zunächst auf elektronischem Weg gewählt, sagte ein SPD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa