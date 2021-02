Zwei Motorradfahrer sterben nach Zusammenprall

Much (dpa/lnw) - Zwei Motorradfahrer sind in Much (Rhein-Sieg-Kreis) zusammengeprallt und gestorben. Ein 46-Jähriger soll am Samstag nach ersten Erkenntnissen wegen eines Fahrfehlers mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr geraten sein, wie die Polizei Rhein-Sieg-Kreis mitteilte. Dort prallte er mit dem ihm entgegenkommenden Motorrad eines 50-Jährigen zusammen. Beide Fahrer starben trotz intensiver Maßnahmen von Notfallmedizinern noch vor Ort.

Von dpa