BVB im Revierderby ohne Akanji, Bentaleb auf Schalker Bank

Gelsenkirchen (dpa) - Borussia Dortmund muss das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr) ohne Manuel Akanji bestreiten. Wie der BVB kurz vor dem Anstoß mitteilte, fehlt der Schweizer Innenverteidiger wegen eines Faserrisses. Im Vergleich zum 3:2-Erfolg vor drei Tagen in Sevilla beorderte Trainer Edin Terzic in Thomas Delaney und Julian Brandt zwei neue Profis in die Startelf.

