Hamburg (dpa/lno) - Leichtathlet Lucas Ansah-Peprah vom Hamburger SV hat bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund über 60 Meter den siebten Platz belegt. Im Finale am Samstagabend in der Helmut-Körnig-Halle wurden für das Sprinttalent aus der Hansestadt 6,70 Sekunden gestoppt. Es siegte Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar) in 6,52 Sekunden.

Von dpa