Vergessenes Essen sorgt für größeren Einsatz der Feuerwehr

Iserlohn (dpa/lnw) - Angebranntes Essen hat am Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz in Iserlohn ausgelöst. Zwei junge Passanten hatten die Feuerwehr am Nachmittag wegen Rauchentwicklung in einem Gebäude alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem gaben sie am Telefon an, einen Rauchmelder zu hören. Die Feuerwehr stieß vor Ort auf eine Wohnung voller Qualm und rettete nach eigenen Angaben eine Person.

Von dpa