«Maria 2.0»: Katholische Reformerinnen planen Aktionen

München/Münster (dpa) - Die katholische Reformbewegung «Maria 2.0» plant für heute mehrere Aktionen an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und deutschlandweit. Was genau es damit auf sich hat, wollten die Initiatorinnen vorab noch nicht verraten. 2019 mischte die Bewegung mit ihrem Frauenstreik die katholische Kirche auf. Danach wurde es etwas ruhiger, doch nun bekommen die Reformerinnen neuen Schwung, was auch an einem gewissen Gegenwind aus dem Vatikan liegt.

Von dpa