Hallen-Meisterschaften in Dortmund mit Malaika Mihambo

Dortmund (dpa) - Malaika Mihambo steht im Mittelpunkt des zweiten Tages bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund. Die Weitsprung-Weltmeisterin und «Sportlerin des Jahres» von 2019 und 2020 hofft am heutigen Sonntag auf den ersten Sieben-Meter-Sprung in diesem Winter. Mihambo steht mit 6,77 Metern in der Weltbestenliste derzeit auf Rang zwei hinter der Schwedin Khaddi Sagnia (6,82).

Von dpa