Feuerwehr rettet elf Menschen bei Hausbränden: Verletzte

Düren (dpa/lnw) - Bei Bränden in einem Dürener Mehrfamilienhaus hat die Feuerwehr elf Menschen gerettet. Mehrere von ihnen seien mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zunächst wurde der Feuerwehr zufolge am Morgen ein Feuer im Keller gemeldet. Vor Ort entdeckten Einsatzkräfte dann aber auch einen Zimmerbrand in der zweiten Etage. In einem angrenzenden Haus habe es dazu auch im Keller gebrannt.

Von dpa