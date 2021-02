Lupe sorgt für brennenden Papierstapel und Feuerwehreinsatz

Neuss (dpa/lnw) - Durch Sonnenschein hat eine Lupe in einer Neusser Wohnung für einen brennenden Papierstapel gesorgt. Diese stand laut Angaben der Feuerwehr in einem Stifthalter und in dem richtigen Winkel für die tiefstehende Sonne, um einen Brennpunkt auf dem Papier zu bündeln. Der Stapel auf dem Schreibtisch entzündete sich wiederum. Ein Rauchmelder warnte daraufhin die Bewohnerin. Einsatzkräfte löschten das brennende Papier schnell und entlüfteten die stark verrauchte Wohnung. Der Einsatz ereignete sich bereits am Freitag.

Von dpa