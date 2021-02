Friseurin in Duisburg versteigert frühesten Termin

Duisburg (dpa/lnw) - Die Vorfreude bei vielen Menschen wächst: Am 1. März öffnen die Friseursalons in der Corona-Krise in NRW wieder. Sadiye Kisin aus Duisburg hat sich dafür etwas ungewöhnliches einfallen lassen. «Wir versteigern den ersten Termin am 1. März um 00.01 Uhr», sagte die Betreiberin eines Friseursalons. Bis zum 28. Februar könne noch Geld geboten werden, um 12.00 Uhr werde sie den Gewinner verkünden.

Von dpa