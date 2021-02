Schafe getötet: Experten untersuchen möglichen Wolfsriss

Swisttal (dpa/lnw) - Bei Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis ist am Wochenende eine Schafherde von einem Tier angefallen worden. Zwei Schafe seien in der Nacht zu Samstag getötet worden, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) auf Anfrage mit. Ein Tier starb demnach später an seinen Bissverletzungen, ein weiteres überlebte verletzt. Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa