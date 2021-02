Probleme im Stromnetz: Ampeln in Köln ausgefallen

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Problem im Stromnetz sind am Montagmorgen in Köln an mehreren Hauptverkehrsstraßen die Ampeln ausgefallen. Betroffen seien unter anderem die Aachener Straße, die Militärringstraße und die Bonner Straße, teilte die Stadt mit. Beginn der Störung war gegen 8.50 Uhr. Die meisten Ampelanlagen schalteten sich selbst wieder auf, sobald der Strom wieder da sei. Die Stadt betonte, nicht jede Ampel sei ausgefallen. Größere Verkehrsprobleme habe die Verkehrsleitzentrale nicht gemeldet, berichtete die einzige Millionenstadt von NRW.