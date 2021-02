Mark Forster hat ein Lied für die Maus geschrieben

Köln (dpa) - Sänger Mark Forster hat der Maus zu deren 50. Geburtstag ein Lied geschrieben. Es heißt «Ich frag die Maus», wie der Westdeutsche Rundfunk am Montag in Köln mitteilte. Forster, Jahrgang 1983, ist mit der Maus aufgewachsen: «Mein Papa, meine Schwester und ich haben «Die Sendung mit der Maus» geguckt», erzählt der Sänger. «Das war so ein kleines Ritual bei uns. Das Erste, woran ich mich erinnere, also die erste Sachgeschichte ist die mit der Zahnpasta. Wie kommt der rote Strich in die Zahnpasta?» Veröffentlicht wird der Song am Freitag (26. Februar). Live will Forster den Maus-Song in der Geburtstagsshow «Frag doch mal die Maus» am 6. März um 20.15 Uhr in der ARD präsentieren.

Von dpa