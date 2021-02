Kontakt zu Kindesmissbrauch über Social Media

Köln (dpa) - Ein 53 Jahre alter Mann aus Köln soll Kinder sexuell missbraucht haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die Polizei sei durch Ermittlungen im Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach auf den Fall aufmerksam geworden, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Ausgangpunkt war demnach, dass der 53-Jährige unter falschen Angaben zu seiner Person Kinder auf Social-Media-Plattformen veranlasst haben soll, auch gegen Geld kinderpornografische Fotos und Videos anzufertigen und ihm zu übersenden.

Von dpa