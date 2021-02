Bundespolizei in NRW stockt Personal auf: 300 neue Kräfte

Ab März soll das Personal der Bundespolizei in NRW demnach auf knapp 3900 Kräfte angewachsen sein. Weiter verstärkt werden sollen auch die sogenannten «Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheiten» (MKÜ). Das sind mobile Einsatztruppen, die flexibel einsetzbar und schnell verfügbar sind. In Essen und Köln sind bereits jeweils zwei Züge zu jeweils rund 30 Personen stationiert, in Hamm gibt es einen Zug. Ab September soll Mönchengladbach einen zweiten Zug erhalten. «Sie können heute an der Grenze, morgen am Bahnhof und übermorgen am Flughafen eingesetzt werden, je nach Lage», sagte Flören.

Die jährliche Verstärkung der Bundespolizei geht zurück auf das vor Jahren von der Bundesregierung beschlossene «Antiterrorpaket». Die Einstellungsoffensive ist zunächst bis 2024 geplant.

