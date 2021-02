Flucht mit E-Bike vor Motorradpolizist endet mit Kollision

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein E-Bike-Fahrer in Mönchengladbach hat am Montag vergeblich versucht, nach einem Rotlichtverstoß mit seinem Gefährt einem Motorradpolizisten zu entkommen. Er sei unvermittelt geflüchtet, als der Beamte den polizeibekannten 24-Jährigen anhalten wollte, berichtete die Polizei am Montag. Bei seiner Flucht habe er auch die Gegenfahrbahn genutzt und andere Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsungen und Ausweichmanövern genötigt. Nach kurzer Verfolgung sei er dann mit dem Motorrad des Polizisten kollidiert. Beide stürzten, der 24-Jährige verletzte sich dabei leicht. Weil die Polizei vermutete, dass er unter Drogeneinfluss stand, veranlasste sie eine Blutprobe. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Von dpa