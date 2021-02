Bischöfe beginnen Frühjahrstreffen

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hält ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester unter Verschluss. Er führt rechtliche Bedenken an. Das Thema überlagert seit Monaten alle anderen Entwicklungen in der katholischen Kirche. Maria 2.0 hatte am Sonntag an Kirchentüren in mehreren Regionen Reformthesen aufgehängt.

