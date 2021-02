Hiddenhausen (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hiddenhausen (Kreis Herford) sind drei Menschen verletzt worden. Am Dienstag sollen Brandermittler den Brandort in dem achtstöckigen Gebäude untersuchen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» darüber berichtet.

Von dpa