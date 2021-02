Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den vorgezogenen Impfungen von Lehrkräften und Erzieherinnen wird es nach Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) keine Konkurrenz mit den Impfungen der Polizisten gegeben. NRW werde in wenigen Monaten so viel Impfstoff haben, «dass es zu keinen Kollisionen kommt», sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa