Mehr Impf-Dosen nach Scheinbuchungen von Terminen

«An den meisten Standorten konnten durch umsichtiges und pragmatisches Handeln der verantwortlichen Personen vor Ort die meisten Personen geimpft werden», heißt es in einem Bericht des Ministeriums an den Heimatausschuss des Landtags in Düsseldorf. Einerseits seien Restbestände von anderen Standorten kurzfristig organisiert worden, andererseits habe das Land den betroffenen Zentren eine Reservekapazität von mehreren hundert Impfdosen zur Verfügung gestellt, um die Impfwilligen zu versorgen.

Hintergrund ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung ein Missverständnis im Online-Buchungssystem zu Beginn der Terminvergabe, das bis jetzt nachwirkt. Nach dem Klick auf als frei angezeigte Termine, war die Anzeige «Termin bereits gebucht» bei vielen Impfwilligen offenbar als Buchungsbestätigung missverstanden worden. Betroffen waren laut Ministerium die Zentren in den Kreisen Borken, Herne, Gütersloh, Steinfurt, Recklinghausen und Unna sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Märkische Kreis. Zudem hatte zuletzt auch Münster von solchen «Geisterterminen» berichtet und die Impflinge auf die Notwendigkeit einer Buchungsbestätigung hingewiesen.

