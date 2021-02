Montenegro: Mörder eines Esseners nach Jahren hinter Gittern

2005 hatte er einen 62 Jahre alten Essener in seiner Wohnung in Budva mit einer Eisenstange erschlagen. Anschließend zerstückelte er die Leiche mit einem Beil und packte die Stücke in Plastiksäcke. Zusammen mit einem Komplizen, der beim Mord Schmiere gestanden hatte, fuhr er mit einem Boot aufs offene Meer, in das er die Säcke warf. Die Täter handelten laut Anklage in Gewinnabsicht. Er hatte es auf 17 000 Euro Bargeld des Deutschen abgesehen, der Komplize auf seine Eigentumswohnung.

Die jahrelangen Ermittlungen, an denen auch die Kriminalpolizei in Essen beteiligt war, drohten mehrfach im Sand zu verlaufen. 2013 sprach ein Gericht in Montenegro die beiden Täter aus Mangel an Beweisen frei. Erst nach einer Neuaufnahme des Verfahrens kam es zu den inzwischen rechtskräftigen Verurteilungen. Auch der Komplize erhielt 30 Jahre.

