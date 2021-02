Offenbach (dpa/lnw) - Ungewöhnlich milde Temperaturen warten auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge sorgt dafür ein Hoch mit Schwerpunkt über Südosteuropa. Ab Freitag soll es demnach aber etwas kühler werden.

Von dpa