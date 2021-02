930 Millionen Euro für 9555 Projekte: Filmstiftung wird 30

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den 30 Jahren ihres Bestehens hat die Film- und Medienstiftung NRW 9555 Projekte mit mehr als 930 Millionen Euro unterstützt. Über den Regional-Effekt der geförderten Projekte seien über 1,5 Milliarden Euro an den Standort zurückgeflossen und hätten zu Beschäftigung von Studios, Dienstleistern sowie Kreativen geführt, teilte die Filmförderanstalt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Am 27. Februar 1991 hatte Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem WDR die Filmstiftung NRW gegründet. Weitere Gesellschafter sind heute außerdem die Rundfunkanstalten ZDF und RTL.

Von dpa