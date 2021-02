Zugabe: Leiter des Tanztheaters Wuppertal verlängern

«Durch die Verlängerung um eine Spielzeit hoffen wir, im kommenden Jahr die künstlerischen Projekte, die dieses Jahr verschoben wurden, doch noch (...) präsentieren zu können», sagte die künstlerische Leiterin Wagner-Bergelt. Christmann ist kaufmännischer Chef.

Die 35-köpfige Compagnie von Pina Bausch zeigt die berühmten Arbeiten der 2009 gestorbenen Künstlerin in aller Welt. Wegen der Pandemie können die Tänzer derzeit nur unter strengen Corona-Bedingungen proben. Geplant sind im Mai und Juni Gastspiele in Frankreich, unter anderem in Paris. Die Pläne für die Spielzeit 2021/22 sollen im Juni vorgestellt werden.

