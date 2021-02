Eine Woche vor Pokal: Zwei positive Corona-Tests bei Essen

«Wir haben nach den positiven Testergebnissen unsere Maßnahmen noch einmal intensiviert und den Trainingsbetrieb vorsorglich für zwei Tage ausgesetzt», sagte Sportdirektor Jörn Nowak. «Die anschließenden Schnell- und PCR-Tests sind glücklicherweise negativ ausgefallen, so dass wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und einer Prüfung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen den Trainings- und Spielbetrieb weiter fortführen können. Zum Schutz unserer Spieler, Trainer und Mitarbeiter werden wir die Test-Taktung in den kommenden Tagen freiwillig deutlich erhöhen.»

RWE empfängt am kommenden Mittwoch Bayern-Schreck Kiel zum Viertelfinale im Pokal. Im Falle eines weiteren Sieges wären die Essener der erst zweite Viertligist im Halbfinale - nach dem 1. FC Saarbrücken im Vorjahr. Beim 2:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen stand Condé in der Startelf der Essener. Kefkir wurde für ihn eingewechselt und schoss in der Verlängerung den Ausgleich.

