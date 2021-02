Missbrauchsopfer der Kirche fordern Eingriff des Bundestags

«Wir fordern eine Wahrheitskommission. Wie die genau ausgestaltet wird, darüber muss man sprechen», sagte Katsch. «Entscheidend ist, dass das Parlament demonstriert, dass es sich zuständig und verantwortlich fühlt und diesen Prozess begleitet.» Am Ende müsse eine Bewertung durch den Bundestag stehen, das sei das Entscheidende.

«Wir sehen das ja jetzt hier in Köln», sagte Katsch in Anspielung auf die viel kritisierte Aufarbeitung im größten deutschen Bistum. «Das Erheben der Informationen ist das eine, das macht teilweise schon Probleme. Aber wenn es dann darum geht, das zu bewerten, tun sich die Beteiligten schwer. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen: Dass der Kölner Erzbischof, der möglicherweise als Beschuldigter in den Akten aufscheint, die Untersuchung, die er selbst in Auftrag gegeben hat, auch noch veröffentlichen soll, ist vielleicht, menschlich verständlich, ein bisschen viel verlangt.»

Derzeit diskutiert die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer bis Donnerstag andauernden Frühjahrsvollversammlung unter anderem über das Thema des sexuellen Missbrauchs.

