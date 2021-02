Illegales Glücksspiel in Lagerraum: Verdächtige gestellt

Köln (dpa/lnw) - Polizei und Ordnungsamt haben in Köln zehn Männer beim illegalen Glücksspiel erwischt. Die Verdächtigen hätten sich im Lagerraum eines Bistros im Stadtteil Ehrenfeld versammelt, einige von ihnen hätten versucht, sich in den Toilettenräumen zu verstecken, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten stellten neben mehreren Gesellschaftsspielen einen nicht zugelassenen Spielautomaten sicher. Bei einem zweiten Automaten sei die Überprüfung überfällig gewesen. Nun werde wegen illegalen Glücksspiels sowie wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung ermittelt.