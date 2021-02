Auf Transporter: Polizei befreit Flüchtling aus Kofferraum

Kerpen (dpa/lnw) - Die Polizei in Kerpen hat einen 16-Jährigen aus einer heiklen Lage befreit. Der jugendliche Flüchtling war nach eigener Aussage in einem Nachbarland in den Kofferraum eines Wagens geklettert, der auf einem Autotransporter stand. In Deutschland rief der 16-Jährige dann den Notruf, weil er sich nicht selbst befreien konnte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Fahrer und Flüchtling wurden festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen laut Mitteilung noch.

Von dpa