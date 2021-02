Reul: Noch zehn Mitarbeiter und Personenschützer infiziert

Düsseldorf (dpa) - Eine Woche, nachdem er selbst positiv auf Corona getestet worden war, hat sich Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer Email an alle Mitarbeiter gewandt: Demnach seien außer ihm «aktuell noch zehn weitere Kolleginnen und Kollegen aus meinem Ministerbüro und meinem Personenschutzkommando infiziert», so Reul in dem Schreiben vom Montag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «bild.de» hatte zuvor berichtet.

Von dpa