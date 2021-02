Am kommenden Freitag werde sich ein Richter mit dem Auslieferungsgesuch der Kölner Justiz befassen. Das Verfahren werde bis zu 90 Tage dauern. Bei der ersten Vorführung Drachs war der Haftbefehl geprüft worden.

Am Dienstag war der 60-jährige Drach in Amsterdam festgenommen worden. Ihm werden drei Raubüberfälle auf Geldtransporte in Köln und Frankfurt/Main 2018 und 2019 zur Last gelegt. Am Mittwoch war Drach den Angaben zufolge erstmals vorgeführt worden, um den Haftbefehl zu überprüfen.

Die Kölner Justiz hatte seine Auslieferung bereits beantragt. Wann darüber entschieden wird, ist nach Angaben des Sprechers in Amsterdam unklar. Nach der Anhörung vom Freitag werde ein richterlicher Beschluss ergehen. Die Sitzung am Freitag ist nicht öffentlich.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-575967/3