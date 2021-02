Stilles Jubiläum: 120 Jahre Schwebebahn in Wuppertal

Als sich im vergangenen Jahr technische Probleme häuften, wurde der Regelbetrieb im Sommer aus Sicherheitsgründen für etwa ein Jahr ausgesetzt. Es sind umfangreiche Arbeiten unter anderem an den Rädern vieler Bahnen und am Schienensystem erforderlich. Seit Mitte Januar seien zwar wieder täglich Schwebebahnen unterwegs, allerdings nur für Test- und Schulungsfahrten, teilte das Unternehmen mit. Ziel bleibt, dass die Schwebebahn im August 2021 den regulären Betrieb wieder aufnimmt.

Als Erfinder der Schwebebahn gilt der Kölner Fabrikant und Ingenieur Eugen Langen, der die Inbetriebnahme nicht mehr erlebte. Die gut 13 Kilometer lange Strecke, die größtenteils dem Flusslauf folgt, ist das Rückgrat des Nahverkehrs in der rund 355 000 Einwohnern zählenden Industrie- und Universitätsstadt. Die Schwebebahn galt im Vergleich zu Bahnen im Straßenverkehr über viele Jahrzehnte als sehr sicher. Am 12. April 1999 stürzte ein Zug in die Wupper. Fünf Menschen starben und 47 Menschen wurden verletzt. Eine vergessene Sicherungskralle an einer Schiene bei Bauarbeiten soll den Unfall ausgelöst haben.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-583332/2