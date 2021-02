Vier Menschen bei Wohnungsbrand durch Rauchgase verletzt

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen sind vier Bewohner durch Rauchgase verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete, war das Feuer am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die vier Bewohner konnten die Wohnung noch selbst verlassen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Feuerwehreinsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.

Von dpa