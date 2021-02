Dennoch werde die Zahl der Polizisten in diesem Jahr in NRW erstmals wieder unter 40 000 sinken, berichtete SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Donnerstag unter Berufung auf eine aktuelle Personalprognose. Von 2018 auf 2019 sei die Zahl der NRW-Polizisten bereits erstmals seit Jahren gesunken: von 41 200 auf 40 900. Die Zahl der Einstellungen fange die der Pensionierungen nicht auf.

Die SPD verwies auch auf die entgegen dem Trend rückläufiger Straftaten langfristig gestiegene Zahl der Körperverletzungen. 2019 seien 112 220 Verdächtige für solche Gewalttaten registriert worden. Dennoch seien in diesem Jahr nur 10 700 als Täter bestraft worden.

Gestiegen sei auch der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger: von 26,5 Prozent im Jahr 2000 auf 34,5 Prozent im Jahr 2019. Dieser Zuwachs müsse ernst genommen werden, ohne einzelne Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren.

