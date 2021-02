Lippstadt (dpa) - Ein Nutria, auch Biberratte genannt, soll in Lippstadt einen Hund angegriffen und getötet haben. Laut Medienberichten ging der 49 Jahre alte Hundebesitzer am vergangenen Samstag an einem Zufluss der Lippe spazieren, als sein nicht angeleinter Russel Terrier Enno in der Nähe des Ufers von der Biberratte angegriffen wurde.

Von dpa