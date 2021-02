Bätzing beklagt öffentliche Wahrnehmung der Kirche

Bonn (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat eine in seinen Augen unausgewogene Darstellung der katholischen Kirche in Deutschland beklagt. «In der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, als ob die Kirche sich überhaupt nicht bewege», sagte der Limburger Bischof am Donnerstag zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe. Das sei aber nicht der Fall, die Kirche stelle sich dem Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern seit Jahren.

Von dpa