Nach Erkenntnissen von EU-Ermittlern haben Regierungen in aller Welt insgesamt 400 Millionen Dosen Impfstoffe angeboten bekommen, die nicht direkt von den Herstellern kommen. «Wir nennen das Geisterimpfstoffe, also irgendwelche mehr oder weniger obskuren Angebote, die auch schon an viele Staats- und Regierungschefs wohl gegangen sind», hieß es am Donnerstag aus Kreisen der EU-Kommission. Die EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf und die Strafverfolgungsbehörde Europol hätten Ermittlungen aufgenommen.

Den Angaben zufolge wird das Thema auch bei dem Videogipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag zur Sprache kommen. Nach Schätzungen von Olaf seien 400 Millionen Dosen im Wert von bis zu drei Milliarden Euro angeboten worden, von denen man aber nicht genau wisse, ob es sich um echten Impfstoff handele, hieß es weiter. Es könne auch «Salzwasser in kleinen Fläschchen» sein.

«Bild» berichtete am Donnerstag, ein «in vielen deutschen Behörden vernetzter Vermittler aus NRW» habe vor wenigen Tagen zahlreichen Regierungen per E-Mail allein 100 Millionen Dosen des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca angeboten. Ob es sich bei dem Anbieter, der «auf dem Graumarkt» an das Land NRW herangetreten sei, um denselben Vermittler handele, sei dem Landesgesundheitsministerium nicht bekannt, erklärte ein Sprecher.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums bestätigte dem «Bild»-Bericht zufolge allgemein, dass auch die Bundesregierung inden vergangenen Wochen etliche Angebote «unterschiedlicherSeriosität» von privaten Impfstoffvermittlern erhaltenhabe. Deutschland, das an den EU-Beschaffungsmechanismus gebundensei, habe aber keines dieser Angebote angenommen.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-592105/3