Käßmann: Kölner Krise schadet auch evangelischer Kirche

Die Kirche habe immer ein hohes Vertrauen besessen, wenn ihr Kinder und Jugendliche anvertraut worden seien, sagte die 62-jährige Pfarrerin. «Es tut all denen weh, die sich seit Jahren abmühen in Kindergottesdiensten und Jugendfreizeiten, wenn festgestellt werden muss: Dieses Vertrauen wurde furchtbar missbraucht.» Sie wisse nicht, wie dieser Vertrauensverlust wieder gutzumachen sei. «Das wird ungeheuer schwierig sein.»

Der Kölner Kardinal Woelki hält ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester unter Verschluss. Er führt dafür rechtliche Bedenken an. Am 18. März will er ein neues Gutachten veröffentlichen lassen.

