Aussterbendes Handwerk: Kaum noch Kürschner und Korbmacher

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einigen «aussterbenden» Handwerksberufen ist die Zahl der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen binnen zehn Jahren drastisch gesunken. So gab es 2018 nur noch 13 Korbmacher - ein Rückgang um rund 76 Prozent seit 2008, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Als Modisten arbeiteten 2018 noch 40 (minus 64 Prozent) und als Kürschner noch 140 (minus 60 Prozent) Menschen.

Von dpa