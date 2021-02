Zoll findet 500 Kilo gefälschten Shisha-Tabak

Essen (dpa/lnw) - Der Zoll hat bei drei Verdächtigen im Ruhrgebiet mehr als 500 Kilogramm gefälschten und unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt. Ein 57-Jähriger hatte rund 300 Kilo Tabak in einem Keller in Essen versteckt, wie das Zollfahndungsamt Essen am Freitag mitteilte. Ein Spürhund habe das geheime Lager schnell entdeckt. In der Gelsenkirchener Wohnung eines 32-Jährigen fanden die Beamten 10 Kilo Tabak - und einen Autoschlüssel. Dieser gehörte zum Wagen eines 29-jährigen aus Marl, in dem sich weitere 200 Kilo Shisha-Tabak befanden. Der geschätzte Gesamtsteuerschaden betrage etwa 38 000 Euro, hieß es.

Von dpa