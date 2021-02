Kein Tier spaltet die Gesellschaft so wie der Wolf

In Kroatien hat Dr. Matthias Kaiser die ersten beiden Wölfe seines Lebens gesehen. Der Fachbereichsleiter im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz stand am Rande eines Waldes neben einem Kollegen der kroatischen Straßenbauverwaltung. 30 Meter trennte sie von den Wölfen, die ihre Witterung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen hatten. Der Kollege erwies sich als ruhiger Kenner der wilden Tiere: „Er trat einen Schritt nach vorn und machte sich mit Klatschen bemerkbar.“ Die Wölfe verschwanden. Glück gehabt? Für Kaiser stellt sich diese Frage nicht. „Ein Angriff ist unwahrscheinlich.“ Wölfe sind scheu. Sie ziehen sich zurück – vorsichtig und ver­blüffend bedächtig.

Seit 2009 ist der Landschaftsökologe im Landesamt für den kompletten Artenschutz verantwortlich und damit für ein Paket an Sorgen, das immer schwerer wiegt. Insekten­sterben, Vogelschutz, aussterbende Arten und seit wenigen Jahren nun auch der Wolf, der einen immer größeren Anteil von Kaisers Arbeit einnimmt. Was zweifellos auch am Ruf des Wolfes liegt: Kaum ein anderes Raubtier polarisiert so sehr wie er. Man ist für oder gegen ihn. Schwarz oder weiß – Schattierungen scheinen unmöglich.

Der Wolf galt 180 Jahre lang als ausgestorben

Als der Eiserne Vorhang fiel, gehörte Kaiser zu den Ersten, denen klar war, was nun passieren würde – der Wolf würde westwärts ziehen, nachdem er zuvor in der DDR konsequent zum ­Abschuss freigegeben worden war. „Er ist ein Langstreckenläufer“, sagt Kaiser. Bis zu 1500 Kilometer legt das Tier auf der Suche nach einem neuen Revier zurück. In Nordrhein-Westfalen hat sich 2018 die erste Wölfin – in der Fachsprache eine Fähe – standorttreu im Kreis Wesel niedergelassen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt steht fest: NRW ist mehr als nur ein Wolfserwartungsgebiet. Das Raubtier ist wieder da –fast 180 Jahre nachdem es als aus­gestorben galt.

Verhaltenstipps bei einer Wolfsbegegnung 1/8 Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich einem Wolf in freier Wildbahn begegne? Das NRW-Umweltministerium gibt für den „äußerst unwahrscheinlichen“ Fall folgende Tipps: Foto: Gunnar A. Pier

Nicht versuchen, sich dem Wolf zu nähern, ihn anzufassen oder zu füttern! Das Bild zeigt „Wolfsflüsterer“ Jos de Bruin im Naturwildpark „Granat“ in Haltern-Lavesum. Foto: Gunnar A. Pier

Nicht weglaufen, am besten stehen bleiben und abwarten, bis sich der Wolf zurück zieht. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Wenn man selbst den Abstand vergrößern will, langsam zurück ziehen. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Man kann den Wolf auch vertreiben, indem man auf sich aufmerksam macht, zum Beispiel, indem man das Tier laut anspricht, in die Hände klatscht oder mit den Armen winkt. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)

Da Wölfe die Nähe des Menschen mieden, sei es selbst in einem Gebiet, in dem Wölfe ihr Revier haben, äußerst unwahrscheinlich, ein Tier zu Gesicht zu bekommen, betont das Umweltministerium. Foto: Gunnar A. Pier

Vor allem bei jungen und unerfahrenen Wölfen könne es aber vorkommen, dass die Neugier stärker sei, als die Furcht. Foto: Gunnar A. Pier

Jede Sichtung eines Wolfs sollte möglichst bald an das zuständige Landesumweltamt gemeldet werden – in NRW unter der Nummer 02361-3050 (werktags) bzw. 0201-714488 (außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende) oder per E-Mail wolf_nrw@lanuv.nrw.de erreichbar. Foto: Gunnar A. Pier

Gegenwärtig sind zwei Rudel in NRW bekannt. Das eine hat sich im Rhein-Sieg-Kreis niedergelassen und besteht aus zwei erwachsenen und zwei jungen Tieren. Ein weiterer Welpe ist kürzlich in Rheinland-Pfalz überfahren worden. Das zweite Rudel sorgt bei Schermbeck im Kreis Wesel für Schlagzeilen, die selten gut sind. Ein Jäger hat die Tiere mit dem Smartphone gefilmt. Seitdem besteht kein Zweifel mehr: Das Wolfspaar hat einen Welpen. Und dieses Tier wird nach seiner Geschlechtsreife den Wald verlassen, um ein eigenes Revier zu suchen.

NRW hat über 70 Wolfsberater ausgebildet

Das Land hat mehr als 70 Ehrenamtliche zu Wolfsberatern geschult. Einer von ihnen ist Georg Franken, 63 Jahre alt, gelernter Kaufmann und Betriebswirt und in der Freizeit leidenschaftlicher Jäger. Genauso wie Matthias Kaiser bereitet ihm das Spannungsfeld der Interessen große Sorgen. Da ist zum einen der Wolf, der seine alten Territorien neu erschließt. Und da sind die Halter von Nutztieren. Viele von ihnen fühlen sich ausgeliefert und verstehen nicht, dass ein Raubtier, dessen Population sich erholt, in der Europäischen Union unter Naturschutz steht. Wie soll es weitergehen? Und was geschieht mit dem Wild im Wald? Wird sich sein Verhalten ändern, weil es zum ersten Mal auf der Hut vor einem Fressfeind sein muss?

Ein milder Samstagmorgen im Februar. Georg Franken hat für seinen Spaziergang ein Waldgebiet in der Nähe von Schermbeck ausgesucht. Mit einiger Wahrscheinlichkeit hat bereits ein Wolf das Unterholz zwischen Birken und Kiefern durchstreift. „Ansiedeln wird er sich hier nicht“, ist sich Franken sicher. „Hier sind zu viele Menschen.“ Für den Spaziergang mit Alexa, seinem Westfalen-Terrier, hat sich Franken bewusst gegen den Schermbecker Wald entschieden. „Der reinste Wolfstourismus hat da eingesetzt“, sagt er und schüttelt irritiert den Kopf. „Die Leute aus der Stadt suchen da offenbar ihre ganz eigene Naturidylle.“

Als ehrenamtlicher Wolfsberater nimmt Franken Wolfsrisse auf – das heißt, er untersucht, ob es tatsächlich ein Wolf war, der ein Nutztier gerissen hat. Sollte es so sein, steht den Tierhaltern eine Entschädigung zu. Für geschulte Berater wie Franken ist es nicht schwer herauszufinden, ob es tatsächlich ein Wolf war, der ein Tier gerissen hat. „Ein Wolf tötet mit einem Kehlbiss“, erklärt er. Die Einbissstellen sind auf beiden Halsseiten zu erkennen. Sie hinterlassen Speichel, Blut und Kot und damit Spuren, die in Laboren untersucht werden können. Ein weiteres Indiz: Weil der Wolf schlingt, finden sich im Kot – jägersprachlich: in der Losung – häufig Fragmente des Fells und der Knochen des gerissenen Tieres. Auch die Fährte können Wolfsberater und -beraterinnen lesen. „Ein Wolf geht in einer geraden Linie – fast wie mit der Schnur gezogen“, erklärt Franken. Hunde schreiten seitlich aus, das würde einem Wolf nie passieren. Endgültig bewertet werden die Hinweise vom Landesamt.

Franken hat schon einige Schäden aufgenommen. In einem Fall hat sich der Verdacht bestätigt, in anderen nicht. Er gehört zu den Menschen, die alle verstehen, die die Rückkehr des Wolfes mit Sorge betrachten. Bis auf eine Fraktion – die unsachliche, wüst angreifende. Und die wird offenbar immer lauter.

Er ist wieder da – und spaltet die Gesellschaft, wie er es immer getan hat, in zwei kaum versöhnliche Lager. Das eine ist für den Wolf. Und das andere will, dass er so schnell wie möglich wieder verschwindet.