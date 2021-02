Spinnen in Übersee-Container sorgen für Aufregung

Kierspe (dpa) - Spinnen in einem Lkw-Container haben im sauerländischen Kierspe für einen Einsatz von Feuerwehr und Ordnungsamt gesorgt. Auf dem Gelände einer Firma hatte ein Mitarbeiter in einem Container aus Südamerika drei schwarze Spinnen entdeckt und daraufhin die Behörden alarmiert, wie der Geschäftsführer der Firma, Rolf Schönberger, am Freitag sagte.