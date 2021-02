Schnellere Corona-Impfungen in Härtefällen möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Menschen mit Vorerkrankungen und einem besonders hohem Gesundheitsrisiko können in Einzelfällen bevorzugt in den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen geimpft werden. Das sei aber nur aufgrund von Einzelfallentscheidungen möglich, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mit. Voraussetzungen sind ein aktuelles Attest vom Arzt und ein Antrag. «Es gibt Menschen mit Vorerkrankungen, die sich in der Liste der Coronaimpfverordnung nicht wiederfinden», sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Jetzt sei «ein im Grundsatz pragmatisches Verfahren» geschaffen worden, das den Betroffenen «bestmöglich weiterhelfen» solle. In Frage kämen zum Beispiel Personen, denen eine Chemotherapie bevorstehe. Zuerst hatte der WDR berichtet.

