CDU und FDP: Bei Imam-Ausbildung in NRW vorankommen

Unter allen Bundesländern leben die meisten Muslime - geschätzt 1,3 bis 1,5 Millionen - in NRW. Es gebe etwa 1000 muslimische Gotteshäuser in NRW, hieß es von den Fraktionen. «Große Irritationen» habe es nach einzelnen Freitagspredigten gegeben, «in denen unreflektiert einem türkischen Nationalismus gehuldigt wurde». Die Unabhängigkeit der größten Islam-Dachorganisation Ditib werde «vielfach hinterfragt».

Die Ditib untersteht der staatlichen Religionsbehörde Diyanet in Ankara, ihre Imame werden aus der Türkei entsandt. Der Ditib-Bundesverband hatte Anfang 2020 nach viel Kritik eine Ausbildung «Imame made in Germany» in einem eigenen Zentrum in der Eifel eingeleitet, mit zunächst 22 Teilnehmern, teilweise in deutscher Sprache.

Begrüßenswert sei der ab April 2021 geplante erste verbandsunabhängige Lehrgang in deutscher Sprache für islamische Prediger, betonten CDU und FDP. Die Ausbildung am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück wird vom Bundesinnenministerium und dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium finanziert. Zudem laufen den Fraktionen zufolge Planungen für einen Masterstudiengang - «Zertifikationsstudiengang Imame-Fortbildung» - am Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) der Uni Münster. Das ZIT bildet seit 2011 auch Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht an Schulen aus.

Die Imam-Ausbildung hierzulande sei auch Beitrag für «einen aufgeklärten Islam». Die Schaffung von Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Imame in Deutschland solle von staatlicher Seite genauso unterstützt und gefördert werden wie bei anderen Religionsgemeinschaften. Im CDU-FDP-Antrag heißt es zudem: «Eine Ausbildung von Imamen ist für die NRW-Koalition ein Baustein im Kampf gegen radikale Tendenzen, zunehmenden Islamismus und gegen übergroßen ausländischen Einfluss in deutschen Moscheegemeinden.»

