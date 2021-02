Nach Impf-Ärger: Abgeordneter Bombis tritt von Ämtern zurück

Düsseldorf/Erftstadt (dpa/lnw) - Nach Ärger um umstrittene Corona-Impfungen tritt der FDP-Landtagsagabgeordnete Ralph Bombis von seinen politischen Ämtern zurück. Das hat er dem Vorstand des FDP-Kreisverbands Rhein-Erft am Donnerstagabend mitgeteilt. Vor gut einer Woche war bekannt geworden, dass der 49-Jährige und seine Frau bereits gegen das Coronavirus geimpft worden waren. Bombis leitet drei Senioren- und Pflegeheime. Am Donnerstag habe er nun erfahren, dass Impfreste aus seinen Einrichtungen auch an Personen «aus meinem engen persönlichen Umfeld» verimpft worden seien, schrieb Bombis in einer Erklärung an den Vorstand, die der dpa vorliegt.

Von dpa