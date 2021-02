Ermittlungen gegen Ex-Landrat: Durchsuchung im Kreishaus

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat des Märkischen Kreises hat es eine Durchsuchungsaktion gegeben. Bei dieser Maßnahme im Kreishaus in Lüdenscheid bereits am 22. Januar seien elektronische Daten gesichert worden, die Auswertung dauere an, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen, Jörn Kleimann, auf dpa-Anfrage am Freitag. Im Raum stehe der Verdacht gegen den früheren Kommunalpolitiker, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Konkret gehe es um ein Abschiedsvideo für den früheren Landrat Thomas Gemke (CDU) und um eine Abschiedsfeier, die aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

Von dpa